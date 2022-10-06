Бюджетний комітет Ради підтримав висновки до держбюджету-2023

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому висновки та пропозиції до бюджету на 2023 рік.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук, перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Комітет розглянув надані народними депутатами пропозиції до проєкту бюджету на 2023 рік і за результатом розгляду рекомендував ухвалити відповідну постанову за основу і в цілому.

За словами Железняка, з 1270 правок комітет підтримав лише чотири. А саме, пропонується:

На 2 млрд грн збільшити видатки за новою бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку";

Додаткові 1,3 млрд грн спрямувати на заходи у сфері захисту національного інформаційного простору;

Збільшити на 446 млн грн фінансування соціального захисту дітей та сім’ї;

Ще 100 млн грн спрямувати на підтримку системи державного іномовлення України.

Всі видатки пропонують збільшити коштом резервного фонду.

Бюджетні висновки підтримали 19 членів комітету, ще двоє – утрималися.

Мельничук нагадав, що у разі прийняття постанови Верховною Радою, проєкт закону про Державний бюджет України на 2023 рік вважатиметься прийнятим у першому читанні.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради.

Згідно Бюджетного кодексу уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.

Верховна Рада, як визначено Регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. До 3 листопада уряд повинен повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.





