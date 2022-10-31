Завод Hyundai у РФ продовжив простій до грудня

Завод південнокорейського автоконцерну Hyundai в Петербурзі (ТОВ "Хенде Мотор Мануфактуринг Рус") продовжив простій до грудня.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу компанії.

"Наразі оголошено простій до кінця листопада", - сказав співрозмовник агентства.

Завод автомобільного концерну в Петербурзі призупинив випуск автомобілів з 1 березня цього року через труднощі з поставками комплектуючих.

Завод Hyundai в Петербурзі почав роботу у вересні 2010 року. Підприємство випускає моделі Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio і Kia Rio X-Line. Потужність заводу - понад 200 тис автомобілів на рік.

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Повідомлялось, що південнокорейський автоконцерн Hyundai Motor Company розглядає варіанти призупинення діяльності в Росії, які можуть включати продаж свого тамтешнього заводу.

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Автоконцерн Hyundai вирішив призупинити проєкт реконструкції колишнього автозаводу General Motors в Петербурзі, в який планували вкласти 36 млрд рублів.

Економічна правда