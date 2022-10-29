Укрзалізниця запустить до Кишинева "Потяг до перемоги"

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АТ "Укрзалізниця" з 5 листопада запустить культовий "Потяг до перемоги" за маршрутом № 351/352 Київ – Кишинів (Молдова).

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" в Telegram.

З Києва поїзд вирушатиме о 17:02 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45 та прибуватиме до Києва об 11:48

"Вагони "Потяга до Перемоги" — це розписані українськими митцями вагони, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт на потужностях Укрзалізниці під час війни та облаштовані за новими стандартами екіпірування. Кожен із 7 вагонів присвячено тимчасово окупованій (на момент старту проєкту) території України та подвигам українців, які чинять опір окупантам", – йдеться в повідомленні.

"Потяг до перемоги" протягом двох місяців подорожував усіма регіонами України від Ужгорода до Харкова та від Києва до Одеси, а також став місцем спеціального брифінгу держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Проєкт є спільною ініціативою Укрзалізниці та Gres Todorchuk під кураторством Каті Тейлор.

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