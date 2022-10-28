Новини 28 жовтня: Маск очолив Twitter, Приватбанк звільнив "героя "батальону Монако"

Про тарифи. На засіданні у п’ятницю уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року – таким чином тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону

Про Маска. Американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск почав керувати Twitter, а попереднє керівництво залишило штаб-квартиру

Про банки. Наглядова рада державного Приватбанку прийняла рішення про звільнення першого заступника голови правління банку Ігоря Лебединця за його бажанням – топ-менеджер відпочивав на Лазурному березі Франції вже під час великої війни.

Про доходи. За результатами 2022 року реальні зарплати українців скоротяться на чверть, свідчить прогноз НБУ. Також НБУ очікує, що пальне надалі дорожчатиме повільніше – до 20% на рік.

Про світло. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на стабілізацію ситуації з електропостачанням у столиці необхідно орієнтовно 2-3 тижні.

Ексклюзиви ЕП

Нафтові війни повертаються, ОПЕК та США йдуть на конфлікт. Що буде з цінами?

ОПЕК вирішив скоротити видобуток нафти, чим розізлив владу США, яка готується до виборів. Росію це влаштовує: вона прагне зберегти залежність світу від своїх енергоносіїв. Чим це може закінчитись?