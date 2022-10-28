Кличко розповів, скільки часу необхідно на стабілізацію ситуації з електрикою у Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на стабілізацію ситуації з електропостачанням у столиці необхідно орієнтовно 2-3 тижні.

Про це він сказав в ефірі програми "Факти" на каналі ICTV.

"Ми працюємо в екстреному режимі, тому що у нас екстрені відключення світла, які продовжуються по всіх районах. Це робить Укренерго. У зв’язку з великою нестачею та дефіцитом відключення коливаються приблизно від години. Ми знаємо, що у нас пікове навантаження.

Від 20 до 50% - це дефіцит електроенергії. Цей баланс залежить від споживання, пікових навантажень та іншого", - розпоів Кличко.

"Ми зв’язалися з фахівцями Укренерго, які кажуть, що якщо не буде жодних форс-мажорних обставин, тоді вони сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути проблематичні моменти, пов’язані з атаками ракет та дронів, під час яких було пошкоджено системи енергозабезпечення.

Непросте завдання, але вони кажуть, що приблизно 2-3 тижні", - підкреслив мер Києва.

Кличко також запевнив, що міська влада Києва робить все можливе для повернення стабільного електропостачання.

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Економічна правда