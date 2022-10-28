З Приватбанку звільнили "героя "батальону Монако" Лебединця

Наглядова рада державного Приватбанку прийняла рішення про звільнення першого заступника голови правління банку Ігоря Лебединця за його бажанням – топ-менеджер відпочивав на Лазурному березі Франції вже під час великої війни, використовуючи службове авто.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі Приватбанку.

Заява Лебединця про звільнення за власним бажанням набрала чинності з 28 жовтня.

У фінустанові розповіли, що наглядова рада АТ КБ "ПриватБанк" провела внутрішню перевірку фактів та обставин, пов’язаних із використанням Лебединцем транспортного засобу банку під час його відпустки за кордоном, про що йшлося у розслідуванні УП.

"При проведенні перевірки наглядова рада ПриватБанку діяла відповідно до принципів і норм Кодексу корпоративного управління та Кодексу етики банку, в яких наголошується, що всі працівники повинні уникати порушень, а також не допускати створення враження порушень як під час виконання обов'язків, так і в повсякденному житті, і завжди діяти в інтересах банку", – додали в фінустанові.

Лебединцю подякували за внесок у розвиток банку та побажали подальших успіхів.

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Раніше повідомлялось, що у державному Приватбанку проведуть перевірку щодо перебування заступника голови правління фінустанови Ігора Лебединця за кордоном.

Журналісти УП зафіксували на Лазурному березі Франції на службовому авто члена правління державного ПриватБанку Ігоря Лебединця. На розслідування відреагував голова НБУ Андрій Пишний.