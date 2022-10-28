До шести годин без світла: ДТЕК готує нові графіки віялових відключень у Києві

У компанії ДТЕК переглянуть графіки віялових відключень електроенергії для Києва - тривалість обмежень може зрости до шести годин.

Про це у коментарі Суспільному заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Сахарук підкреслив, що нові графіки підготують протягом одного-двох днів.

"Вони (графіки - ред.) не будуть приємними. Одразу попереджаю, тому що кількість годин, протягом яких потрібно буде залишатися без світла, на жаль, має бути збільшена. Іншого виходу зараз до відновлення інфраструктури немає. Точно, що більше, ніж 4 години. До 6 годин будуть обмеження", - підкреслив Сахарук.

За його словами, у ДТЕК намагатимуться робити так, щоб частіше відбувалася ротація.

"Тобто, можливо, частіше вимикалися, але на менший період часу. З цим є також певні технічні складності - в Києві десятки тисяч будинків і їх вимкнути і включити назад теж велика робота", - пояснив він.

Сахарук також пояснив, чому не в усіх будинках вимикають світло. За його словами, є будинки, в яких розташовані об'єкти критичної інфраструктури, тому відключати їх від електроенергії не можна.

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Економічна правда