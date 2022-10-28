"Укренерго" скасував відключення світла на Київщині

Оператор системи передачі "Укренерго" скасував екстрені відключення світла у Київській області, що були запроваджені у четвер внаслідок російської атаки на енергетичний об’єкт.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Наразі світло повернулося всім споживачам у Києві, де застосовувались екстрені відключення світла. "З 00:45 28 жовтня усі домівки мешканців Київської області зі світлом", – повідомили у компанії.

Водночас ситуація в енергосистемі залишається напруженою, тож ДТЕК закликає споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади почергово, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00.

Також компанія радить правильно включати електроприлади після стабілізаційного відключення, щоб запобігти одночасному значному зростанню навантаження та аваріям на електромережах. Зокрема – не вмикати прилади одночасно після повернення світла та вимикати з мережі прилади й освітлення у кімнатах, де немає людей.





