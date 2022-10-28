Зернова ініціатива: з портів вийшов караван з шести суден
У рамках дії "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси у п’ятницю, 28 жовтня, вийшов караван з шести суден.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
На борту суден – 180 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Зокрема, балкер LINA з 25 тис тонн кукурудзи доставить продовольство в Єгипет.
У відомстві зазначили, що з моменту виходу першого судна у рамках роботи "зернового коридору" було експортовано 9,1 млн тонн агропродукції.
Всього з українських портів вийшли 403 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
Нагадуємо:
Балкер BC Callisto з 30,5 тис. тонн пшениці з двотижневою затримкою через простої у Босфорі став другим судном, яке доправило продовольство до Алжиру.
Внаслідок того, що Росія затримує інспекції суден на вхід та вихід з українських морських портів, черга вже перевищила 170 суден.