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Акції Credit Suisse обвалились після рішення скоротити штат та покрити збитки інвестиціями

П'ятниця, 28 жовтня 2022, 15:34 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Ціна акцій швейцарського банку Credit Suisse упала на 19% за день після того як фінустанова запропонувала план відновлення прибутковості шляхом залучення інвестицій та скорочення штату.

Про це повідомляє Telegram-канал Coin Post.

Напередодні, банк вперше розкрив плани щодо скорочення 9000 робочих місць та залучення понад 4 млрд дол від інвесторів для покриття збитків, повідомляв The Guardian.

Зокрема, близько 1,5 млрд доларів банк розраховує отримати в раунді фінансування під керівництвом Саудівської Аравії, пише The Guardian.  Цей крок дасть Saudi National Bank 9,9% акцій, що зробить його другим за величиною інвестором після інвестиційної американської групи Harris Associates. 

Після оголошення планів компанії ціна акцій Credit Suisse впала на 19%.

Нагадуємо:

Швейцарський банк Credit Suisse зробив пропозицію викупити до 3 мільярдів доларів старших боргових паперів у спробах заспокоїти побоювання інвесторів на тлі падіння акцій та чуток про фінансові проблеми.

ВІДЕО ДНЯ

Швейцарський національний банк уважно стежить за ситуацією з Credit Suisse.

Раніше повідомлялось, що керівництво банку Credit Suisse запевняє клієнтів, контрагентів та інвесторів щодо своєї ліквідності та стану капіталу на тлі падіння акцій та чуток про фінансову нестійкість банку.

Credit Suisse банк акції
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Економічна правда
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