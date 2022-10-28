Акції Credit Suisse обвалились після рішення скоротити штат та покрити збитки інвестиціями

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Ціна акцій швейцарського банку Credit Suisse упала на 19% за день після того як фінустанова запропонувала план відновлення прибутковості шляхом залучення інвестицій та скорочення штату.

Про це повідомляє Telegram-канал Coin Post.

Напередодні, банк вперше розкрив плани щодо скорочення 9000 робочих місць та залучення понад 4 млрд дол від інвесторів для покриття збитків, повідомляв The Guardian.

Зокрема, близько 1,5 млрд доларів банк розраховує отримати в раунді фінансування під керівництвом Саудівської Аравії, пише The Guardian. Цей крок дасть Saudi National Bank 9,9% акцій, що зробить його другим за величиною інвестором після інвестиційної американської групи Harris Associates.

Після оголошення планів компанії ціна акцій Credit Suisse впала на 19%.

Нагадуємо:

Швейцарський банк Credit Suisse зробив пропозицію викупити до 3 мільярдів доларів старших боргових паперів у спробах заспокоїти побоювання інвесторів на тлі падіння акцій та чуток про фінансові проблеми.

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Швейцарський національний банк уважно стежить за ситуацією з Credit Suisse.

Раніше повідомлялось, що керівництво банку Credit Suisse запевняє клієнтів, контрагентів та інвесторів щодо своєї ліквідності та стану капіталу на тлі падіння акцій та чуток про фінансову нестійкість банку.