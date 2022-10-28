На Київщині триває вимкнення електрики, говорити про стабілізацію системи зарано – ОВА

Ситуація з електропостачанням на Київщині досі залишається напруженою, говорити про стабілізацію системи зарано.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, аварійні і відновлювальні роботи продовжуються.

"Ситуація досі залишається напруженою, і говорити про стабілізацію системи, на жаль, зарано.

В області продовжуються вимкнення електропостачання. Більш жорсткі й тривалі, аніж раніше.



ДТЕК працює над вдосконаленням графіків планових відключень", - написав Кулеба.

Він закликавспоживати електроенергію помірно - вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку із 06:00 до 11:00 та ввечері із 17:00 до 23:00.

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Економічна правда