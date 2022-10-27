Українці добровільно скоротили споживання електроенергії на 5-10%

Українці переважно прислухались до прохання енергетиків зменшити споживання електроенергії – воно скоротилось на 5-10%.

Про це заявив голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус в ефіре телемарафону, передає пресслужба ВРУ.

Він наголосив, що ця економія допомагає енергетикам працювати над ремонтом об’єктів критичної інфраструктури. А при відсутності ракетних обстрілів російськими військовими енергетики зможуть мінімізувати віялові відключення.

"Зараз робота йде над тим, щоб відключення тривали не чотири-п'ять годин, а півтори-дві. Ремонтні роботи зараз тривають, щоб в майбутньому ми взагалі відійшли від обмеження споживання і в режимі добровільної економії могли надалі споживати електроенергію", – резюмував парламентар.

Нагадуємо:

Внаслідок атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України дефіцит електроенергії в Києві може становити 30%, відтак відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів.

Вночі на четвер росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру України, внаслідок пошкоджень енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження.

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"Укренерго" у четвер знову запровадив у Києві стабілізаційні відключення для уникнення аварій, вони розпочалися о 05:38. Відключення світла тривають близько 4 години.