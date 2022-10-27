США хочуть обмежити ціну на російську нафту: розглядають вищу "стелю"

США були змушені ослабити план обмеження цін на російську нафту через ризики на фінансових ринках, спричинені нестабільністю цін на нафту та зусиллями центробанків щодо приборкання інфляції.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників.

Замість того, щоб накласти жорстке обмеження на ціну російської нафти, країни-партнерки найімовірніше задовольняться більш слабкою "стелею" цін, ніж раніше передбачалося. План підтримали країни "Великої сімки" і Австралія.

Південна Корея також в приватному порядку повідомила країнам G7, що планує дотримуватися вимог, кажуть співрозмовники агентства. У G7 прагнуть залучити на свій бік також Нову Зеландію і Норвегію. Натомість очевидно, що Індія і Китай – найважливіші торгові партнери Росії – не будуть брати в цьому участь.

Згідно з попередньою ітерацією американського плану, розглядалося обмеження ціни на нафту з РФ в діапазоні від 40 до 60 доларів за барель, причому деякі чиновники прагнули утримати максмиальну ціну якомога ближче до нижньої межі, щоб досягти ключової мети – скорочення грошових потоків Росії.

Але зараз посадовці, які беруть участь у розробці планів, обговорюють верхню межу цього діапазону на навіть вищому рівні. Деякі посадовці ЄС вважають, що це дозволить Кремлю продовжувати отримувати значні доходи від продажу нафти та спрямовувати їх на війну проти України.

Умови встановлення верхньої межі ціни для Росії все ще перебувають на стадії розробки.

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У вересні Росія отримала від продажу нафти приблизно 15 мільярдів доларів, середня ціна поставки російської нафти Urals становила 63 долари за барель за останні три роки, цього місяц вона становила в середньому близько 74 доларів

План ЄС щодо обмеження цін на нафту залежить від того, чи прийме його "Велика сімка". Якщо G7 не зможе досягти власної домовленості, то набуде чинності повна заборона на російські нафтові послуги, яку ЄС ухвалив у червні.

Нагадуємо:

Сполучені Штати обговорюють із союзниками обмеження ціни на російську нафту до 40-50 доларів за барель, аби обмежити прибутки агресора від енергоносіїв і при цьому продовжити їхній імпорт.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Групи Семи близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, що зменшить доходи держави-агресора від її продажу до моменту вступу в силу ембарго на морську нафту з РФ.