Співробітники Twitter протестують проти плану Маска звільнити 75% штату – Time

Співробітники Twitter розповсюдили відкритий лист, в якому протестують проти плану Ілона Маска звільнити 75% співробітників компанії напередодні крайнього терміну завершення угоди щодо придбання Twitter за 44 млрд дол.

Про це пише Time з посиланням на чернетку відкритого листа.

Видання нагадує, що Маск має завершити придбання соцмережі до п'ятниці, інакше він зіткнеться з відновленням позову в суді Делавера.

Раніше Ілон Маск повідомив потенційним спонсорам свого придбання Twitter, що планує скоротити майже 75% персоналу Twitter, скоротивши чисельність персоналу з 7500 до лише 2000, писала Washington Post минулого тижня.

"План Ілона Маска звільнити 75% працівників Twitter зашкодить здатності Twitter підтримувати громадське обговорення. Загроза такого масштабу нерозважлива, підриває довіру наших користувачів та клієнтів до нашої платформи і є явним актом залякування працівників", - йдеться у чернетці листа.

У листі вимагається, щоб Маск зобов’язався зберегти поточну чисельність персоналу Twitter, якщо він поглине компанію.

У листі також вимагається, щоб не було дискримінації співробітників на основі їхніх політичних переконань і щоб було зобов’язання дотримуватися "справедливої" політики звільнення та більше інформувати про умови праці.

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"Ми вимагаємо, щоб до нас ставилися з гідністю, а не як до пішаків у грі, в яку грають мільярдери", - йдеться у списку вимог.

Time додає, що невідомо, скільки співробітників Twitter підписали лист на момент публікації.

"Підписи не будуть оприлюднені, якщо ми не матимемо критичної маси", - йдеться в записці, надісланій потенційним підписантам.

Нагадаємо:

Кількість працівників Twitter, ймовірно, суттєво скоротять найближчими місяцями, незалежно від того, чи придбає компанію Ілон Маск.

Ілон Маск сказав потенційним інвесторам у своїй угоді з купівлі компанії, що він планує позбутися майже 75 відсотків із 7500 працівників Twitter, скоротивши компанію до скелета штату трохи більше ніж 2000.

Навіть якщо угода уя цгода не відбудеться, нинішнє керівництво Twitter планує скоротити зарплату компанії приблизно на 800 мільйонів доларів до кінця наступного року, що означало б звільнення майже чверті працівників.

Економічна правда