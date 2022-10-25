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Ще один киргизький банк припинив обслуговувати російські картки "Мір"

Вівторок, 25 жовтня 2022, 15:54 - Олексій Павлиш

Киргизький державний "Айил-банк" оголосив про тимчасову зупинку обслуговування платіжних карток російської платіжної системи "Мір".

Про це йдеться у заяві держбанку.

"ВАТ "Айил Банк" з технічних причин з 25 жовтня 2022 року тимчасово припиняє: обслуговування платіжних карток у рамках НСВК "Мір" на своїх периферійних пристроях (банкомати, POS-термінали), грошові перекази від клієнта до клієнта в рамках НСПК на платіжні картки емітовані ВАТ "Айил Банк", - заявили у фінустанові.

"Айил-банк" на 100% належить уряду Киргизстану.

Нагадаємо:

Низка киргизьких банків припинили обслуговування російських банківських карток платіжної системи "Мір" вслід за схожими кроками в Узбекистані та Казахстані.

Центробанк Шрі-Ланки також заявив, що російська платіжна система "Мір" не працюватиме на території країни через американські санкції.

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Після того, як у вересні було опубліковано попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "Мір", низка країн відмовилася від роботи з нею. Зокрема, з системи вийшли Türkiye İş Bankası та Denizbank.

Слідом за приватними банками Туреччини з російської платіжної системи "Мір" вийшли і державні банки.

Про припинення обслуговування російських карт "Мір" стало відомо після того, як міністерство фінансів США запровадило санкції проти виконавчого директора Національної системи платіжних карт Росії.

Економічна правда

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