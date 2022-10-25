ЄБРР виділить 500 мільйонів євро позик для "Укренерго" та "Нафтогазу"

Європейський банк реконструкції та розвитку розглядає виділення НЕК "Укренерго" додатково 300 мільйонів євро позики на обладнання та поточну ліквідність та позики в 200 мільйонів євро для НАК "Нафтогаз".

Про це повідомив член ради директорів ЄБРР Артем Шевальов в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Одна з речей, яка вийшла з цього візиту, це рішення виділити "Укренерго" 300 млн євро аварійної позики протягом наступного місяця", – сказав він.

Це рішення ще має затвердити рада директорів, проте, за його словами, швидкість ухвалення такого рішення є безпрецедентною для міжнародної фінансової організації.

"Це швидкість світла. Це рішення ухвалювалося в такому темпі, якого я не бачив за всі свої роки роботи в ЄБРР. Але ми знаємо клієнта, знаємо потреби, і ми хочемо це зробити. Знову ж таки 300 млн євро – це неабияка позика для одного клієнта з огляду на те, що 150 млн євро ми вже виділили раніше", – прокоментував Шевальов.

Кошти будуть використані на закупівлю обладнання, яке необхідне для відновлення пошкоджених енергомереж, та підтримку поточної ліквідності компанії.

Також паралельно банк продовжує роботу з виділення коштів НАК "Нафтогаз" на закупівлю газу.

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"Чекаємо на норвезьку гарантію під цю позику, має бути завершено процедуру всередині норвезького уряду. Але максимум на початку листопада 200 млн євро буде затверджено", – пояснив Шевальов.

Він додав, що банк діє за схемою, коли "Нафтогаз" закуповує паливо, а банк проплачує кошти постачальнику.

Нагадуємо:

Канада й Британія підтримають кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для НАК "Нафтогаз" та НЕК "Укренерго" перед початком холодної пори року в умовах війни.

Європейський банк реконструкції та розвитку у 2022 році інвестує в Україну більше мільярда євро, підтримуючи економіку, а також продовжить фінансування у 2023 році.