Всі розділи
Укр / Рус

Шмигаль зустрівся з главою МВФ: які питання обговорили

Вівторок, 25 жовтня 2022, 11:44 - Анастасія Жарикова
 
t.me/Denys_Smyhal

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою нову програму співробітництва та консолідацію підтримки України партнерами.

Про це повідомив премʼєр-міністр у своєму Telegram.

"Подякував пані Георгієвій за організацію місії по Україні, що завершила свою роботу у Відні. Докладаємо максимум зусиль, аби пройти всі проміжні етапи та якнайшвидше перейти до нової програми співробітництва з Фондом", – написав глава уряду.

Також сторони обговорили необхідність створення міжнародної платформи донорів. А саме про механізм координації допомоги Україні, визначення основних напрямків для першочергового та довгострокового відновлення, а також джерел їх фінансування. 

За словами премʼєра, це дозволить швидко та дієво відповідати на економічні виклики.

"Вкотре переконався в послідовній та беззаперечній підтримці України з боку Міжнародного валютного фонду, що відкриває нові горизонти співпраці для зміцнення економіки держави", – резюмував він.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Місія МВФ за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України заявила про продуктивні дискусії і продовження у найближчі тижні роботи над моніторинговою програмою за участю Ради директорів.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що говорити про фіксацію якогось результату перемовин з МВФ "ще недоречно і передчасно".

Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні у понеділок, 17 жовтня та триватиме до 20 жовтня включно.

МВФ Шмигаль Кабмін
Матеріали за темою
Державний борг України перевищить 100% ВВП. Що це означає? 25 жовтня 2022, 09:00
Україна і МВФ найближчими тижнями продовжать роботу над моніторинговою програмою – глава місії Фонду 21 жовтня 2022, 17:05
Голова НБУ про перемовини з МВФ: Говорити про фіксацію якогось результату ще недоречно 20 жовтня 2022, 15:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті