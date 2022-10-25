Шмигаль зустрівся з главою МВФ: які питання обговорили

t.me/Denys_Smyhal

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою нову програму співробітництва та консолідацію підтримки України партнерами.

Про це повідомив премʼєр-міністр у своєму Telegram.

"Подякував пані Георгієвій за організацію місії по Україні, що завершила свою роботу у Відні. Докладаємо максимум зусиль, аби пройти всі проміжні етапи та якнайшвидше перейти до нової програми співробітництва з Фондом", – написав глава уряду.

Також сторони обговорили необхідність створення міжнародної платформи донорів. А саме про механізм координації допомоги Україні, визначення основних напрямків для першочергового та довгострокового відновлення, а також джерел їх фінансування.

За словами премʼєра, це дозволить швидко та дієво відповідати на економічні виклики.

"Вкотре переконався в послідовній та беззаперечній підтримці України з боку Міжнародного валютного фонду, що відкриває нові горизонти співпраці для зміцнення економіки держави", – резюмував він.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Місія МВФ за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України заявила про продуктивні дискусії і продовження у найближчі тижні роботи над моніторинговою програмою за участю Ради директорів.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що говорити про фіксацію якогось результату перемовин з МВФ "ще недоречно і передчасно".

Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні у понеділок, 17 жовтня та триватиме до 20 жовтня включно.