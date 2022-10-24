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Малайзія не виключає можливості запуску в себе російської платіжної системи "Мір"

Понеділок, 24 жовтня 2022, 14:02 - Олексій Павлиш

У Малайзії не виключають можливості запуску в країні російської платіжної системи "Мір" - поки система "Мір" не працює в Малайзії.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах посольства Малайзії в РФ Джохан Аріфф бін Абдул Разак, пише "Интерфакс".

"Я думаю, що на даний момент зручніше приїжджати до Малайзії та використовувати платіжну систему Union (китайська UnionPay - ред.), яка вже розвинена, наприклад, у Китаї. Це альтернативна платіжна система. Але в майбутньому я не виключаю таку можливість, що платіжна система "Мір" працюватиме в Малайзії", - сказав він журналістам у Єкатеринбурзі.

За словами тимчасового повіреного, поки система "Мір" не працює в Малайзії, він пов'язав це з тим, що влада країни ще не почала обговорювати це питання з Росією.

Нагадаємо:

Низка киргизьких банків припинили обслуговування російських банківських карток платіжної системи "Мір" вслід за схожими кроками в Узбекистані та Казахстані.

Центробанк Шрі-Ланки також заявив, що російська платіжна система "Мір" не працюватиме на території країни через американські санкції.

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Після того, як у вересні було опубліковано попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "Мір", низка країн відмовилася від роботи з нею. Зокрема, з системи вийшли Türkiye İş Bankası та Denizbank.

Слідом за приватними банками Туреччини з російської платіжної системи "Мір" вийшли і державні банки.

Про припинення обслуговування російських карт "Мір" стало відомо після того, як міністерство фінансів США запровадило санкції проти виконавчого директора Національної системи платіжних карт Росії.

Економічна правда

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