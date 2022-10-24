Ціни на газ у Європі вперше з літа опустилися нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів

Ціна на газ у Європі на торгах 24 жовтня опустилась нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів вперше з 14 червня.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Так, вартість листопадового ф'ючерса на хабі TTF у Нідерландах впала до 989 доларів за 1 тис куб. м, або до 97,25 євро за 1 МВт-год.

Зазначається, що 24 жовтня ціна газу знизилась на понад 14%.

На минулому тижні Єврокомісія запропонувала запровадити динамічне ціноутворення на газ на біржі TTF. За підсумками саміту лідерів ЄС у Брюсселі погодили заяву про заходи з контролю за цінами на газ.

Деталі обговорюватимуться міністрами енергетики країн ЄС на зустрічі 25 жовтня.

Як пише Bloomberg, одна з причин зниження цін - заповненість європейських газових сховищ більш ніж на 90%.

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Нагадаємо:

17 жовня біржові ціни на газ у Європі опустились нижче 1400 доларів за тисячу кубометрів - таким чином зниження становить 6,3% (до такого рівня ціни впали вперше з кінця червня).

За даними Bloomberg, Єврокомісія планує запропонувати країнам запровадити динамічне обмеження цін на газ на найбільшому газовому майданчику блоку – TTF у Нідерландах.

Тимчасовий механізм передбачає встановлення динамічного цінового ліміту для угод на голландському хабі TTF, ціна на якому слугує еталоном для всього газу, що торгується на континенті.

"Це допоможе уникнути надзвичайної волатильності і стрибків цін, а також спекуляцій, які можуть призвести до труднощів у постачанні природного газу до деяких країн-членів", – йдеться в проєкті документа.

Історично ціна газу на нідерландському хабі Title Transfer Facility (TTF) використовувалася як еталон для поставок скрапленого природного газу в Європу. Брюссель заявляє, що потрібен новий індекс, оскільки TTF орієнтується на трубопровідні поставки і більше не представляє ринок, який включає більше скрапленого газу (СПГ).

Економічна правда