Приватбанк відкрив відділення у деокупованому Шевченково на Харківщині
Державний Приватбанк у понеділок, 24 жовтня, відновив роботу у деокупованому Шевченково Харківської області.
Про це повідомляє пресслужба банку.
У фінустанові зазначили, що це вже 15 відділення Харківщини, яке відновило роботу з початку війни.
Крім цього, до кінця жовтня в Приватбанку планують відновити роботу ще декількох відділень з урахуванням всіх необхідних заходів з забезпечення безпеки співробітників та клієнтів.
"Загалом ПриватБанк відновив повноцінну роботу 27 своїх базових відділень у містах та селищах на деокупованих ЗСУ територіях східних регіонів України", – додали в фінустанові.
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