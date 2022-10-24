Приватбанк відкрив відділення у деокупованому Шевченково на Харківщині

Приватбанк

Державний Приватбанк у понеділок, 24 жовтня, відновив роботу у деокупованому Шевченково Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У фінустанові зазначили, що це вже 15 відділення Харківщини, яке відновило роботу з початку війни.

Крім цього, до кінця жовтня в Приватбанку планують відновити роботу ще декількох відділень з урахуванням всіх необхідних заходів з забезпечення безпеки співробітників та клієнтів.

"Загалом ПриватБанк відновив повноцінну роботу 27 своїх базових відділень у містах та селищах на деокупованих ЗСУ територіях східних регіонів України", – додали в фінустанові.

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