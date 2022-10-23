Кияни не економлять електроенергію попри наше прохання - заступник Кличка

КМДА вирішила почати опалювальний сезон в столиці, щоб допомогти енергетикам, оскільки попри прохання скоротити споживання електроенергії, кияни вмикають обігрівачі, чим збільшують навантаження на мережі.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю ЕП.

"Ми змушені почати опалювальний сезон, тому що люди обігріваються електроприладами", – зазначив Пантелеєв.

Наразі накопичені запаси газу в країні дозволяють не тільки почати опалювальний сезон вчасно, а й забезпечити температуру у квартирах на рівні минулих років, запевняють в КМДА.

На думку Петра Пантелеєва, електрообігрівачі не є порятунком, тому що вони швидко виводять з ладу енергосистему. У адміністрації запевняють, що максимально запустили централізовану систему опалення.

Також читайте: Наскільки Київ готовий до найстрашнішої зими? Заступник голови КМДА про ризики для опалювального сезону

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У КМДА зазначили, що температура в оселях киян буде близька до 18 градусів, як і минулої зими.

У КМДА не відкидають можливість ситуації, де киянам доведеться залишитись без світла і тепла через постійні російські атаки об’єктів критичної інфраструктури.

У пʼятницю, 20 жовтня, у Києві розпочався опалювальний сезон, за технологічним графіком будівлі почнуть підключати до системи теплопостачання.