На Хмельниччині відновлено електропостачання – Укренерго 

​​Після масованого ракетного удару 22 жовтня "Укренерго" відновило живлення Хмельниччини, відновлювальні роботи також ведуться на Рівненщині, Черкащині та Волині.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram.

"Наразі по всій країні 70 наших ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів. Сотні наших співробітників працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах", - йдеться в повідомленні.

Також додається, що сьогодні з 12-ї дня Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був змушений віддати команду на обмеження споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини задля уникнення перевантаження мереж в цих регіонах.

У компанії закликають не вмикати одночасно в мережу кілька потужних електроприладів, особливо в пікові години – з 6:00 о 11:00 і з 17:00 до 23:00, а користування пральними машинами, бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами перенесіть за можливості на ніч.

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