Критична інфраструктура на межі власних можливостей: поради ЕП як допомогти енергетикам

Українська енергосистема піддалася масштабним атакам країни-терориста, через що критична інфраструктура працює на межі власних можливостей.

ЕП зібрала поради про те, як економити електроенергію та допомогти нашим енергетикам.

Найперше, необхідно змінити підхід та час використання енергомістких приладів. Серед найбільших споживачів електроенергії можна виділити: варильну поверхню, електричну теплу підлогу, сушильну машину, духову шафу. Їхнє використання можна обмежити чи перенести у нічні години, коли рівень споживання електроенергії населенням знижується.

Також важливо подбати про збереження тепла в житлових приміщеннях. У будинку це завжди вікна, двері та підлогу. Їх необхідно утеплити, а на підлозі ніколи не буде лишнім килим.

Нагадаємо:

У КМДА зазначили, що температура в оселях киян буде близька до 18 градусів, як і минулої зими.