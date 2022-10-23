У Києві запроваджені віялові відключення
Сьогодні, 23 жовтня, у Києві відбудуться віялові відключення.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК "Київський електромережі".
Згідно з розпорядженням НЕК Укренерго у Києві будуть відбуватися стабілізаційні відключення світла.
"Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час", – йдеться в повідомленні.
Також про час та тривалість можливих відключень та відновлення постачання світла компанія буде повідомляти додатково на сайті та сторінках в соцмережах ДТЕК Київські електромережі.
Дізнатись час відключення за Вашою адресою можна тут.
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