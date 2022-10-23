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У Києві запроваджені віялові відключення

Неділя, 23 жовтня 2022, 11:50 - Економічна правда

Сьогодні, 23 жовтня, у Києві відбудуться віялові відключення.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК "Київський електромережі".

Згідно з розпорядженням НЕК Укренерго у Києві будуть відбуватися стабілізаційні відключення світла.

"Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час", – йдеться в повідомленні. 

Також про час та тривалість можливих відключень та відновлення постачання світла компанія буде повідомляти додатково на сайті та сторінках в соцмережах ДТЕК Київські електромережі.

Дізнатись час відключення за Вашою адресою можна тут.

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