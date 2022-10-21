McDonald's відкрив ще два ресторани у Києві: адреси
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила про відкриття ще двох ресторанів у Києві.
Про це повідомляє пресслужба мережі у Facebook.
Заклади відтепер працюють за адресами:
- проспект Перемоги, 65-Я;
- вулиця Софіївська, 1/2.
Повний перелік відкритих ресторанів - тут.
Нагадуємо:
У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".
Наприкінці вересня мережа оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві за низькою адрес - клієнтів попередили про можливість довгих черг.
18 жовтня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше від початку повномасштабної війни відкрила чотири заклади у Львові.
Економічна правда