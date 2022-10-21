McDonald's відкрив ще два ресторани у Києві: адреси

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила про відкриття ще двох ресторанів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба мережі у Facebook.

Заклади відтепер працюють за адресами:

проспект Перемоги, 65-Я;

вулиця Софіївська, 1/2.

Повний перелік відкритих ресторанів - тут.

Нагадуємо:

У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці вересня мережа оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві за низькою адрес - клієнтів попередили про можливість довгих черг.

18 жовтня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше від початку повномасштабної війни відкрила чотири заклади у Львові.

Економічна правда