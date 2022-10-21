Всі розділи
Укр / Рус

McDonald's відкрив ще два ресторани у Києві: адреси

П'ятниця, 21 жовтня 2022, 12:29 - Олексій Павлиш

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила про відкриття ще двох ресторанів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба мережі у Facebook.

Заклади відтепер працюють за адресами:

  • проспект Перемоги, 65-Я;
  • вулиця Софіївська, 1/2.

Повний перелік відкритих ресторанів - тут.

Нагадуємо:

У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці вересня мережа оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві за низькою адрес - клієнтів попередили про можливість довгих черг.

18 жовтня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше від початку повномасштабної війни відкрила чотири заклади у Львові.

Економічна правда

McDonald's Київ ресторани
Матеріали за темою
McDonald’s відновив роботу ще п'яти ресторанів у Києві: адреси 13 жовтня 2022, 11:58
McDonald's відкрив зали у перших 10 ресторанах Києва: адреси 30 вересня 2022, 10:08
McDonald’s починає поетапне відкриття ресторанів в Україні: які і як запрацюють першими 19 вересня 2022, 10:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті