Ціна на газ у Європі впали на понад 8% на новинах про результати зустрічі лідерів ЄС

Газ в Європі подешевшав після того, як лідери країн домовилися про наступні кроки задля подолання наслідків енергетичної кризи та убезпечення енергопостачання взимку.

Про це йдеться у даних біржі ICE, Bloomberg.

Так, ціна на газовому хабі TTF у Нідерландах знизилися на 8,76% за день до 1195 долара за тисячу кубометрів. Завдяки тому, що Європі вдається заповнити газові сховища згідно плану, газові контракти у вересні поступово дешевшали та відступали від попередніх максимумів. Зокрема, біржові ціни 19 вересня вперше з 29 липня опустилися нижче 1800 доларів за тисячу кубометрів.

Наразі запаси газу в Європі перевищують рівень заповненості сховищ торік.

Хоча після переговорів у Брюсселі 27 лідерів країн-членів ЄС не змогли подолати розбіжності між найбільшими країнами-членами і встановити обмеження ціни на газ, країни домовилися далі шукати компроміс на основі пропозицій Єврокомісії.

Політики звернулися до Єврокомісії з проханням запропонувати "динамічний ціновий коридор" і заявили, що вони наполягатимуть на тимчасовій стелі цін на газ для виробництва електроенергії. Вони також вживатимуть заходів для уникнення екстремальних цінових стрибків та використовуватимуть спільну купівельну спроможність ЄС для закупівель газу.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що "ми розробимо додатковий новий індекс, який краще відображатиме ситуацію з цінами на СПГ, а поки що ми створимо механізм ринкової корекції, щоб обмежити епізоди надмірних цін на газ".

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