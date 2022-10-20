Енергетичне Співтовариство посилить підтримку України після обстрілів – Міненерго

Керівництво Енергетичного Співтовариства запропонувало посилити співробітництво та допомогу Україні за низкою напрямків.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У четвер міністр енергетики Герман Галущенко зустрівся з директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артуром Лорковським та його заступником для обговорення поточної ситуації

Сторони обговорили поточну ситуацію з продовженням росіянами масованих обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України, наслідки руйнувань, а також заходи, які вживаються з метою стабілізації ситуації.

Галущенко подякував Співтовариство за створення і роботу Фонду енергетичної підтримки України, а також координацію щодо надання міжнародними партнерами матеріалів і обладнання для українського енергетичного сектору.

"Ця допомога значно полегшує роботу енергетиків, які щоденно проводять відновлення і ремонти об’єктів, що зазнали атак", – констатували в Міненерго.

У свою чергу керівники Енергетичного Співтовариства запропонували посилити співробітництво та допомогу Україні за низкою напрямків.

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Зокрема, опрацювання міжнародних механізмів відшкодування державою-агресором шкоди, завданої енергетичному сектору України, внесення пропозицій до плану відновлення України, підготовка інтегрованого плану з енергетики та клімату, а також заходів з розвитку відновлюваних джерел енергії.

Нагадуємо:

Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру у четвер по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії.

Після того, як минулого тижня Росія почала масово атакувати енергетичну інфраструктуру України, у низці міст почалися віялові відключення. Українців закликають не використовувати потужні енергоприлади у пікові години навантаження, аби уникнути подальших відключень.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня внаслідок російських ударів було зруйновано 30% електростанцій - це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Економічна правда