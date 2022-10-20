Фрідман просить владу Монако розморозити його рахунки для докапіталізації Альфа-Банку Україна

Співвласник Альфа-Банку Україна Михайло Фрідман надіслав листа регуляторним органам Князівства Монако з проханням санкціонувати часткове розморожування коштів на його рахунках у Монако для докапіталізації фінустанови на мільярд доларів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Голова наглядової ради банку Роман Шпек повідомив, що наразі проводить зустрічі у Брюсселі, де обговорюється вироблення механізму розморожування, докапіталізації та системи контролю цільового використання коштів.

"Вірю, що банку вдасться реалізувати проект докапіталізації, і це буде важливим механізмом і прецедентом добровільного фінансування відновлення України", – зазначив Шпек та додав, що це складна робота, але вона ведеться.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 жовтня щодо запровадження санкцій на 1374 компанії та 256 російських бізнесмени. Серед них російський олігарх Михайло Фрідман та його родина.

Акціонери Альфа-Банку Україна заявили про готовність докапіталізувати його на 1 млрд доларів, або у разі рішення Кабміну чи НБУ щодо необхідності передачі контролю над банком державі чи іншому акціонеру, готові подарувати його акції.