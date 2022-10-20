Всі розділи
Укр / Рус

Фрідман просить владу Монако розморозити його рахунки для докапіталізації Альфа-Банку Україна

Четвер, 20 жовтня 2022, 19:43 - Анастасія Жарикова

Співвласник Альфа-Банку Україна Михайло Фрідман надіслав листа регуляторним органам Князівства Монако з проханням санкціонувати часткове розморожування коштів на його рахунках у Монако для докапіталізації фінустанови на мільярд доларів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Голова наглядової ради банку Роман Шпек повідомив, що наразі проводить зустрічі у Брюсселі, де обговорюється вироблення механізму розморожування, докапіталізації та системи контролю цільового використання коштів.

"Вірю, що банку вдасться реалізувати проект докапіталізації, і це буде важливим механізмом і прецедентом добровільного фінансування відновлення України", – зазначив Шпек та додав, що це складна робота, але вона ведеться.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 жовтня щодо запровадження санкцій на 1374 компанії та 256 російських бізнесмени. Серед них російський олігарх Михайло Фрідман та його родина.

Акціонери Альфа-Банку Україна заявили про готовність докапіталізувати його на 1 млрд доларів, або у разі рішення Кабміну чи НБУ щодо необхідності передачі контролю над банком державі чи іншому акціонеру, готові подарувати його акції.

ВІДЕО ДНЯ
Альфа Банк банк санкції олігархія
Матеріали за темою
Фрідман готовий за потреби "подарувати" Альфа-банк Україна державі 14 жовтня 2022, 12:35
В "Альфа-банку" розповіли, що передбачає план докапіталізації на 1 мільярд доларів 22 вересня 2022, 17:07
Російський олігарх Хан через санкції переїхав до Москви після 10 років життя у Лондоні 8 вересня 2022, 18:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті