У Центробанку РФ кажуть, що мобілізація завдала шкоди російській економіці

Мобілізація в Росії, яку агресор проводить для ведення війни проти України, посилить дефіцит робочої сили та підірве довіру споживачів, відтак економіка відновила падіння.

Про це повідомляє Bloomberg з посилання на звіт аналітичного департаменту Центробанку Росії.

Мобілізація в Росії вже вдарила по споживчій довірі і діловій активності та, ймовірно, тиснутиме на економіку протягом наступних місяців.

"У вересні відновлення економічної активності призупинилося і до кінця місяця тенденція почала дещо погіршуватися", – йдеться в доповіді департаменту.

Раніше повідомлялося, що мобілізація в РФ може забрати з роботи приблизно одного зі ста активних працівників країни для відправки на фронт. Разом із тим, що понад 350 тисяч росіян втікають від призову на тлі рекордно низького рівня безробіття, кандидатів на звільнені місця залишається небагато.

"Зміна споживчих настроїв на тлі зростаючої невизначеності може тимчасово стримати відновлення споживання на початку четвертого кварталу", – йдеться в звіті. "Скорочення робочої сили після часткової мобілізації може ускладнити спроби компаній усунути обмеження з боку пропозиції та обмежити загальну тенденцію економічної активності в найближчі місяці".

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Мобілізація в РФ може додатково вдарити по російській економіці через призов тисяч працівників та втечу ще тисяч за кордон.

Президент Росії Владімір Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію. Проте указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.

Після оголошення мобілізації в РФ ціни на авіаквитки до так званих "безпечних" країн досягли астрономічних значень.





