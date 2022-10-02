Роскомнадзор заблокував доступ до SoundCloud

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У РФ обмежили доступ до програми SoundCloud, посилаючись на "неправдиву інформацію" про те, що Москва називає "спеціальною військовою операцією" в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Інформаційне агентство передає, що роскомнадзор обмежив доступ до сервісу SoundCloud у зв'язку з розміщенням матеріалів, що містять недостовірну інформацію щодо характеру так званої "військової спеціальної операції" на території України.

Зазначається, що доступ до сервісу було заблоковано за розпорядженням Генпрокуратури Росії, і додано, що мова йде про форму та методи ведення спецоперації, включаючи "напади на мирне населення, удари по цивільній інфраструктурі, про численні жертви серед мирного населення руками російських солдатів.

Раніше Росія боролася з великими технологічними компаніями, щоб контролювати потік інформації після того, як 24 лютого вона розпочала повномасштабний наступ на Україну, уповільнивши роботу сервісу Twitter і заборонивши Facebook і Instagram Meta.

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