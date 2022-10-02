"єРобота": у рамках шостої хвилі видадуть грантів майже на 50 мільйонів

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Державний центр зайнятості підбив підсумки шостої хвилі реалізації програми "Власна справа" в рамках проєкту "єРобота", за якою буде виділено майже 50 млн гривень для 211 успішних заявників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Передбачається, що після реалізації цих проєктів буде створено 524 нових робочих місця.

Найбільша кількість переможців у шостій хвилі за програмою "Власна справа" зареєстровані:

у Рівненській області (29 осіб);

Києві (25 осіб);

на Львівщині (23 особи).

Що стосується галузей, де працюють переможці, то це:

гуртова та роздрібна торгівля (72 особи);

переробна промисловість (42 особи);

тимчасове розміщення (30 осіб).

У Міністерстві економіки нагадують, що програма надання грантів для бізнесу "єРобота" розпочалась 1 липня, і вже визначено переможців шести хвиль, кожна з яких триває два тижні.

Додається, що програма "Власна справа" на сьогодні є найбільш популярною серед всіх грантових програм у рамках проєкту "єРобота". Вона передбачає надання мікрогрантів до 250 тис. грн для малого бізнесу та мікробізнесу з умовою створення одного або двох робочих місць у залежності від розміру гранту.

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Нагадаємо:

​​Кабінет міністрів виділив додаткові 35 млн грн для фінансування затверджених заявок за програмою "єРобота" щодо створення нових садів та теплиць.

У рамках проєкту "єРобота" вже понад 1000 підприємців подали заявки на отримання грантів на розвиток підприємств переробної галузі та закладку садів і тепличних господарств, 77 з них найближчим часом отримають кошти від держави.