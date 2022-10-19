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Держава за місяць аукціонів отримала від приватизації понад мільярд: куди спрямують кошти

Середа, 19 жовтня 2022, 14:10

Після прийняття нового закону щодо приватизації держава за місяць аукціонів заробила понад мільярд гривень, які використовують на потреби оборони.

Про це повідомила заступник голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає пресслужба ВРУ.

За її словами, всі ці активи отримають саме українські інвестори, які готові інвестувати в розширення бізнесу навіть під час війни.

"Для держави це подвійна вигода: по-перше, зростання ВВП, по-друге - надходження від приватизації в державному бюджеті. Все, що заробляє сьогодні країна, в тому числі від приватизації - іде прямо на оборону, оскільки міжнародні партнери фінансують тільки соціальні видатки", – додала Підласа. 

За її словами, попри складну безпекову ситуацію, на аукціонах спостерігається така ж конкуренція, як і минулого року: в середньому 3,5 учасники. Однією з причин стало спрощення правил приватизації, яке Верховна Рада України ухвалила в серпні.

Нагадуємо:

Фонд державного майна оголосив аукціони з приватизації шести баз відпочинку в Дніпропетровській, Вінницькій, Одеській та Львівській областях.

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У ході приватизаційного аукціону Вузлівського місця провадження діяльності (МПД) на Львівщині ціна зі стартових 23,6 млн грн зросла до 235,6 млн грн.

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Економічна правда
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