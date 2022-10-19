Volvo може продати свій російський бізнес – ЗМІ

Шведський автовиробник Volvo Group, який з кінця лютого 2022 року припинила випуск вантажівок у РФ, розглядає різні варіанти оптимізації бізнесу у Росії, включаючи повний або частковий його продаж.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на представника компанії.

"У поточній ситуації Volvo Group не може вести операційну діяльність в Росії, тому було прийнято рішення про адаптацію бізнесу і початок скорочення кількості співробітників", - сказав представник Volvo.

Водночас він зазначив, що говорити про подальшу долю виробничих майданчиків поки що зарано.

Газета з посиланням на неназваного топ-менеджера автозаводу на території СНД повідомила, що Volvo Group надіслала для розгляду пропозицію щодо продажу всього свого бізнесу в Росії. За інформацією джерела, компанія планує укласти угоду до кінця 2022-го або у першому кварталі 2023 року.

У російський бізнес концерну входять заводи зі зварювання та фарбування кабін, завод зі збирання вантажівок у Калузі, який виробляє на 15 тис одиниць техніки щорічно, а також чотири сервісні центри з їх обслуговування в різних містах.

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У липні повідомлялось, що автовиробник Volvo Group проведе скорочення співробітників у РФ протягом року - компанія виробляла вантажівки на заводі у Калузі, який зараз перебуває у простої.

У лютому шведський автовиробник Volvo оголосив, що припиняє виробництво та продаж автомобілів в РФ.

Економічна правда