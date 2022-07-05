Volvo протягом року проведе скорочення співробітників у Росії

Автовиробник Volvo Group проведе скорочення співробітників у РФ протягом року - компанія виробляла вантажівки на заводі у Калузі, який зараз перебуває у простої.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на російський офіс Volvo Group.

Зазначається, що завод з випуску вантажівок Volvo Trucks у Калузі зараз простоює, але компанія не приймала рішення про вихід із російського ринку.

У компанії пояснили рішення скоротити персонал адаптацією операційної діяльності Volvo Group у зв'язку з ринковими умовами, що змінилися в Росії. Скорочення персоналу у підрозділах Volvo Group у Росії пройде протягом цього року, зараз російський офіс визначає його масштаби.

Завод у Калузі, як і раніше, буде перебувати в режимі припинення роботи.

"Поки що рано говорити, що буде далі з виробничими майданчиками Volvo Group у Росії. Компанія не ухвалювала рішення про вихід з ринку", - заявили в російському офісі.

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Економічна правда