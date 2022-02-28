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Volvo припиняє виробництво та продаж автомобілів в Росії

Понеділок, 28 лютого 2022, 17:50

Шведський автовиробник Volvo припиняє виробництво та продаж автомобілів в РФ.

Про це заявив прес-менеджер AB Volvo Клаес Еліассон у коментарі Di TV.

Рішення ухвалили у зв'язку з війною РФ проти України, а також дією санкцій та правил експортного контролю. 

Нагадаємо:

Німецький Daimler Truck - набйльший у світі виробник вантажівок - заявив про припинення будь-якої співпраці з найбільшим виробником важких вантажівок у Росії, Камазом.

Економічна правда

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авто Росія Volvo

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