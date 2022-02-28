Volvo припиняє виробництво та продаж автомобілів в Росії
Понеділок, 28 лютого 2022, 17:50
Шведський автовиробник Volvo припиняє виробництво та продаж автомобілів в РФ.
Про це заявив прес-менеджер AB Volvo Клаес Еліассон у коментарі Di TV.
Рішення ухвалили у зв'язку з війною РФ проти України, а також дією санкцій та правил експортного контролю.
Нагадаємо:
Німецький Daimler Truck - набйльший у світі виробник вантажівок - заявив про припинення будь-якої співпраці з найбільшим виробником важких вантажівок у Росії, Камазом.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua