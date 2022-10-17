Японія допоможе з обладнанням для відновлення пошкоджених енергетичних обʼєктів

Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі питання відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Сторони обговорили систематичні атаки, які здійснюються російськими військами на об’єкти української енергетичної інфраструктури та наслідки руйнувань. А також напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.

"Окрему увагу на зустрічі було приділено готовності японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування", – йдеться у повідомленні.

У Міненерго поінформували, що відповідні енергетичні проєкти будуть здійснюватися у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва JICA.

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Росіяни вранці у понеділок, 17 жовтня, атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях, сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.

Економічна правда