Росіяни атакували енергоінфраструктуру в трьох областях, сотні населених пунктів без світла – Шмигаль

Росіяни вранці у понеділок атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях, сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.

Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки", - написав прем'єр.

За його словами, наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання.

"Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", - закликав Шмигаль.

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Унаслідок ранкових атак РФ пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України - в "Укренерго" не виключають можливості введення графіків аварійних відключень.

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Економічна правда