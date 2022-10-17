Ціни на газ у Європі опустилися нижче 1400 доларів за тисячу кубометрів: причини

У понеділок біржові ціни на газ у Європі опустились нижче 1400 доларів за тисячу кубометрів - таким чином зниження становить 6,3% (до такого рівня ціни впал вперше з кінця червня).

Про це свідчать дані біржі ICE.

Так, зранку 17 жовтня листопадові ф'ючерси на газ дешевшали на 6,3%, до 1333,0 євро за 1 тис куб. м.

За даними Bloomberg, Єврокомісія планує запропонувати країнам запровадити динамічне обмеження цін на газ на найбільшому газовому майданчику блоку – TTF у Нідерландах.

Тимчасовий механізм передбачає встановлення динамічного цінового ліміту для угод на голландському хабі TTF, ціна на якому слугує еталоном для всього газу, що торгується на континенті.

"Це допоможе уникнути надзвичайної волатильності і стрибків цін, а також спекуляцій, які можуть призвести до труднощів у постачанні природного газу до деяких країн-членів", – йдеться в проєкті документа.

Історично ціна газу на нідерландському хабі Title Transfer Facility (TTF) використовувалася як еталон для поставок скрапленого природного газу в Європу. Брюссель заявляє, що потрібен новий індекс, оскільки TTF орієнтується на трубопровідні поставки і більше не представляє ринок, який включає більше скрапленого газу (СПГ).

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Згідно з проєктом, пакет заходів також включатиме тимчасовий механізм обмеження внутрішньодобових стрибків цін, щоб уникнути надзвичайної волатильності на ринках. Метою є "забезпечення більш надійного механізму ціноутворення", що захистить енергетичні компанії регіону від великих стрибків і допоможе їм забезпечити постачання в середньостроковій перспективі.

Пакет запропонованих ЄК заходів буде обговорено лідерами ЄС на саміті 20-21 жовтня в Брюсселі.

Як пише Bloomberg, одна з причин зниження цін - заповненість європейських газових сховищ більш ніж на 90%.

Так, до початку війни російські постачання становили близько 40% споживання газу до ЄС, зараз - 7,5%.

Економічна правда