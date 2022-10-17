Україна потребує захисту неба над енергооб'єктами – Галущенко

Зранку у понеділок росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській області, Сумській області та в місті Києві. Знову знеструмлені як побутові споживачі, так і промислові підприємства.

Про це повідомив у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Адже пошкоджено підстанцію, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою.

Росіянам виявилось мало розбивати лише саму лінію, аби знеструмлювати атомну станцію. Тепер вони випробовують нашу здатність швидко відновлювати електропідстанції", - заявив міністр.

"Такий ядерний шантаж країни-терориста не має залишитись без відповіді світової спільноти! Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами!", - наголосив Галущенко.

Також він закликав усіх українців зміеншити споживання електроенергії протягом дня, а особливо - у години вечірнього піку - ‪з 17-00‬ до 23-00.

"Це допоможе відновити та підтримувати стабільність енергосистеми, яку так намагаються зруйнувати росіяни", - пояснив він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Унаслідок ранкових атак РФ пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України - в "Укренерго" не виключають можливості введення графіків аварійних відключень.

Читайте також: Підтримати енергетичний фронт може кожен. Все, що треба знати про економію електроенергії

Економічна правда