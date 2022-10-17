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Атаки по енергоінфраструктурі: "Укренерго" не виключає аварійних відключень

Понеділок, 17 жовтня 2022, 11:59 - Олексій Павлиш

Унаслідок ранкових атак РФ пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України - в "Укренерго" не виключають можливості введення графіків аварійних відключень.

Про це йдеться у заяві "Укренерго".

"Внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України.

Ремонтні бригади Укренерго працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою", - кажуть в держкомпанії.

Наголошується, що диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень.

"Тому важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби", - закликали в "Укренерго".

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