Аеропорт у Рівному переобладнають на митницю 

Приміщення рівненського летовища переобладнають у повноцінний митний пост, оскільки своїх прямих обов’язків воно наразі не виконує.

Про це повідомив директора Рівненського аеропорту Ігор Насинюк, передає "РВ".

Також на території аеропорту буде облаштована стоянка для автомобілів, приміщення для зберігання товарів і місце для зважування ТЗ.

На думку директора аеропорту, митний пост матиме попитом, оскільки розташований неподалік траси, що є більш зручно для вантажних автомобілів, яким не потрібно буде заїжджати у місто.

Відкриття додаткового хабу, за словами брокерів, має розвантажити чинний митний пост у місті, який не справляється із наявним навантаженням.

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