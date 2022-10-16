Китай не поспішатиме з переходом на чисту енергію – Сі Цзіньпін

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Президент КНР Сі Цзіньпін пообіцяв повільне та стабільне припинення зростання викидів, що викликають нагрівання планети, причому енергетична безпека стане пріоритетом для країни через нестабільність на світових паливних ринках.

Про це повідомляє Bloomberg.

У своїй промові під час тижневого з’їзду Комуністичної партії Сі сказав, що зусилля Китаю щодо досягнення максимального рівня викидів вуглекислого газу та, зрештою, зведення його до нуля, будуть керуватися обережністю.

Лідер КНР запевнив, що вони не припинять спалювати викопне паливо, поки не будуть впевнені, що чиста енергія зможе його надійно замінити.

"Ми працюватимемо активно та виважено, щоб досягти пікових викидів вуглецю та вуглецевої нейтральності. Ґрунтуючись на енергетичних і ресурсних ресурсах Китаю, ми просуватимемо ініціативи щодо досягнення пікових викидів вуглецю в добре спланований і поетапний спосіб, відповідно до принципу отримати нове, перш ніж відкинути старе", — сказав Сі у своєму зверненні.

Китай наразі є найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів. Два роки тому Сі обурив кліматичних активістів, коли пообіцяв досягти вуглецевого нейтралітету до 2060 року після піку викидів до 2030 року.

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