Саудівська Аравія виділить 400 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для України

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Спадкоємний принц і прем’єр-міністр Мухаммад бін Салман у п’ятницю провів телефону розмову з Володимиром Зеленським, де повідомив українського президента про додатковий пакет гуманітарної допомоги для України.

Про це повідомляє саудівське державне інформаційне агентство SPA.

Про розмову також повідомив Володимир Зеленський у Twitter. Він подякував Спадкоємному принцу за підтримку територіальної цілісності України та резолюції в ГА ООН, і відзначив домовленість щодо надання Саудівською Аравією макрофінансової підтримки Україні.

Провів розмову зі Спадкоємним принцом КСА Мухаммадом бін Салманом. Подякував за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН. Погодилися взаємодіяти у справі звільнення 🇺🇦 військовополонених. Домовились про надання 🇸🇦 макрофінансової підтримки Україні. October 14, 2022

Саудівське інформаційне агентство додає, що пакет гуманітарної допомоги в розмірі 400 млн дол сприятиме полегшенню страждань українських громадян на хвилі кризи.

Крім того, глава Саудівської Аравії висловив готовність королівства продовжувати посередницькі зусилля з обміну полоненими.

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Нагадаємо:

До кінця року Україна розраховує отримати ще 12-16 млрд доларів допомоги від іноземних партнерів.

Саудівська Аравія та Росія наполягають на серйозних скороченнях видобутку нафти напередодні зустрічі картелю ОПЕК+ у середу, що, ймовірно, спричинять контрзаходи США.



