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Саудівська Аравія виділить 400 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для України

Субота, 15 жовтня 2022, 10:28 - Ігор Пилипів
 
getty images

Спадкоємний принц і прем’єр-міністр Мухаммад бін Салман у п’ятницю провів телефону розмову з Володимиром Зеленським, де повідомив українського президента про додатковий пакет гуманітарної допомоги для України. 

Про це повідомляє саудівське державне інформаційне агентство SPA.

Про розмову також повідомив Володимир Зеленський у Twitter. Він подякував Спадкоємному принцу за підтримку територіальної цілісності України та резолюції в ГА ООН, і відзначив домовленість щодо надання Саудівською Аравією макрофінансової підтримки Україні.

Саудівське інформаційне агентство додає, що пакет гуманітарної допомоги в розмірі 400 млн дол сприятиме полегшенню страждань українських громадян на хвилі кризи.

Крім того, глава Саудівської Аравії висловив готовність королівства продовжувати посередницькі зусилля з обміну полоненими.

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Нагадаємо:

До кінця року Україна розраховує отримати ще 12-16 млрд доларів допомоги від іноземних партнерів.

Саудівська Аравія та Росія наполягають на серйозних скороченнях видобутку нафти напередодні зустрічі картелю ОПЕК+ у середу, що, ймовірно, спричинять контрзаходи США.

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Економічна правда
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