Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік

Кабінет Міністрів на засіданні у пʼятницю, 14 жовтня, затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Загальну суму прибуткового бюджету визначено у сумі 594,4 млрд грн, з них власні доходи становлять 386,5 млрд грн.

Загальний обсяг видаткової визначено у сумі 594,4 млрд грн.

Нагадуємо:

Пенсійний фонд України станом на 7 жовтня виплатив жителям Луганської області понад 516 млн гривень.

Накопичувальну пенсійну систему можна запускати з 2024 року, за умови якщо у 2023 році закінчиться велика війна.

ВІДЕО ДНЯ

Уряд планує завершити впровадження базового пенсійного доходу в 2023 році.





