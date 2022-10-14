Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 16:41 -
Кабінет Міністрів на засіданні у пʼятницю, 14 жовтня, затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Загальну суму прибуткового бюджету визначено у сумі 594,4 млрд грн, з них власні доходи становлять 386,5 млрд грн.
Загальний обсяг видаткової визначено у сумі 594,4 млрд грн.
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Пенсійний фонд України станом на 7 жовтня виплатив жителям Луганської області понад 516 млн гривень.
Накопичувальну пенсійну систему можна запускати з 2024 року, за умови якщо у 2023 році закінчиться велика війна.
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