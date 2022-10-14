"Зернова ініціатива": з українських портів вийшли ще три судна з зерном

У пʼятницю, 14 жовтня, три судна з 84 тисячами тонн агропродукції відправились з портів Великої Одеси до споживачів в Африці та Азії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, балкер SUPER ARSENAL доставить 27,5 тис. тонн кукурудзи до Тунісу, та балкер SEA LUCK доставить 13,5 тис. тонн пшениці до Алжиру.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7,4 млн тонн агропродукції", – відзвітували у Мінінфраструктури.

Всього з початку дії "зернової ініціативи" з українських портів вийшли 334 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

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У рамках "зернової ініціативи" у четвер, 13 жовтня, з українських портів до країн Азії та Європи вийшли 6 суден із 154 тис тонн української агропродукції на борту.

У рамках "зернової ініціативи" 12 жовтня з портів Великої Одеси до до країн Африки, Азії та Європи вийшли 9 суден з понад 150 тис тонн агропродукції.

Економічна правда





