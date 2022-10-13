Ще шість суден вийшли з українських портів у рамках "зернової ініціативи"

У рамках "зернової ініціативи" у четвер, 13 жовтня, з українських портів до країн Азії та Європи вийшли 6 сууден із 154 тис тонн української агропродукції на борту.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Так, з Одеського порту вийшов балкер DIGNITY. З порту "Чорноморськ" вийшли - WEI HE, YAF S.

З порту "Південний" вийшли судна AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством вже експортовано 7,38 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшло 331 судно з агропродукцією до країн Азії, Європи та Африки", - звітують в міністерстві.

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Нагадаємо:

У рамках "зернової ініціативи" 12 жовтня з портів Великої Одеси до до країн Африки, Азії та Європи вийшли 9 суден з понад 150 тис тонн агропродукції.

Економічна правда