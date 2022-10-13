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McDonald’s відновив роботу ще п'яти ресторанів у Києві: адреси

Четвер, 13 жовтня 2022, 11:58 - Олексій Павлиш

Мережа ресторанів McDonald’s оголосила, що відновила роботу ще п’яти закладів у Києві.

Про це повідомляє пресслужа мережі у Facebook.

Так, у четвер відновили роботу 5 закладів за наступними адресами:

  • ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а
  • ТРЦ Глобал, вул. Оноре де Бальзака, 2-а
  • вул. Миколайчука,16
  • пл. Героїв Бреста, 5
  • ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1.

Перед цим мережа оголосила про відкриття ресторанів за адресами:

  • м. Київ, Кільцева дорога, 14-в
  • с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 2.

Нагадаємо:

Мережа ресторанів McDonald’s оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві за низкю адрес - клієнтів попередили про можливість довгих черг.

Мережа ресторанів McDonald’s з 27 вересня запустила доставку зі ще семи закладів у Києві, зокрема на правому березі. 

ВІДЕО ДНЯ

У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".

Економічна правда

McDonald's Київ
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