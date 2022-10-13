McDonald’s відновив роботу ще п'яти ресторанів у Києві: адреси

Мережа ресторанів McDonald’s оголосила, що відновила роботу ще п’яти закладів у Києві.

Про це повідомляє пресслужа мережі у Facebook.

Так, у четвер відновили роботу 5 закладів за наступними адресами:

ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а

ТРЦ Глобал, вул. Оноре де Бальзака, 2-а

вул. Миколайчука,16

пл. Героїв Бреста, 5

ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1.

Перед цим мережа оголосила про відкриття ресторанів за адресами:

м. Київ, Кільцева дорога, 14-в

с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 2.

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