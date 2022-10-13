McDonald’s відновив роботу ще п'яти ресторанів у Києві: адреси
Мережа ресторанів McDonald’s оголосила, що відновила роботу ще п’яти закладів у Києві.
Про це повідомляє пресслужа мережі у Facebook.
Так, у четвер відновили роботу 5 закладів за наступними адресами:
- ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а
- ТРЦ Глобал, вул. Оноре де Бальзака, 2-а
- вул. Миколайчука,16
- пл. Героїв Бреста, 5
- ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1.
Перед цим мережа оголосила про відкриття ресторанів за адресами:
- м. Київ, Кільцева дорога, 14-в
- с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 2.
Нагадаємо:
Мережа ресторанів McDonald’s оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві за низкю адрес - клієнтів попередили про можливість довгих черг.
Мережа ресторанів McDonald’s з 27 вересня запустила доставку зі ще семи закладів у Києві, зокрема на правому березі.
У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".
Економічна правда