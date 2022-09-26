McDonald’s повертається: доставка запрацює на правому березі Києва

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Мережа ресторанів McDonald’s з 27 вересня запускає доставку зі ще семи закладів у Києві, зокрема на правому березі.

Про це повідомили виданню The Village Україна в мережі.

З таким чином з 27 вересня працюватимуть 10 ресторанів, із яких пʼять – на лівому березі, і ще пʼять на правому:

проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа, працював на доставку з 20 вересня)

проспект Бажана, 3-Б (метро "Харківська", працював на доставку з 20 вересня)

вулиця Гришка, 7 (метро "Позняки", працював на доставку з 20 вересня)

вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина)

вулиця Вишгородська, 33-А (Виноградар)

вулиця Велика Васильківська, 22 (метро "Площа Льва Толстого")

проспект Броварський, 27 (метро "Дарниця")

проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро "Академмістечко")

проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка)

проспект Оболонський, 26-А (метро "Мінська")

Нагадуємо:

У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".

Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.