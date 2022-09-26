McDonald’s повертається: доставка запрацює на правому березі Києва
Понеділок, 26 вересня 2022, 13:24 -
Мережа ресторанів McDonald’s з 27 вересня запускає доставку зі ще семи закладів у Києві, зокрема на правому березі.
Про це повідомили виданню The Village Україна в мережі.
З таким чином з 27 вересня працюватимуть 10 ресторанів, із яких пʼять – на лівому березі, і ще пʼять на правому:
- проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа, працював на доставку з 20 вересня)
- проспект Бажана, 3-Б (метро "Харківська", працював на доставку з 20 вересня)
- вулиця Гришка, 7 (метро "Позняки", працював на доставку з 20 вересня)
- вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина)
- вулиця Вишгородська, 33-А (Виноградар)
- вулиця Велика Васильківська, 22 (метро "Площа Льва Толстого")
- проспект Броварський, 27 (метро "Дарниця")
- проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро "Академмістечко")
- проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка)
- проспект Оболонський, 26-А (метро "Мінська")
Нагадуємо:
У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".
Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.