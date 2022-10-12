Сервісні центри МВС тимчасово не надаватимуть послуги: причини

Головний сервісний центр МВС

Сервісні центри МВС у середу, 12 жовтня, тимчасово призупинили надання послуг через проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС у Facebook.

"У зв'язку із перебоями електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система. Через це надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено", – йдеться у поввідомленні.

Про відновлення роботи в МВС пообіцяли повідомити додатково.

Нагадуємо:

У Києві та області в середу, 12 жовтня, ДТЕК централізовано вимкнула світло через дефіцит потужності.

Увечері у вівторок, 11 жовтня, у Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів, але вдень вдалося обійтися без них.

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Зазначається, що з 11 жовтня компанія ДТЕК Київські електромережі на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.





