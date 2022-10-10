Електрику в Києві та області відключать приблизно на дві години – ДТЕК
НЕК Укренерго прийняла рішення про тимчасове обмеження електропостачання частині промислових підприємств та побутових споживачів у Києві та області. Очікується що тривалість відключень буде близько 2-х годин.
Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.
"Для збереження цілісності енергосистеми НЕК Укренерго прийняла рішення про тимчасове обмеження електропостачання частині промислових підприємств та побутових споживачів у Києві та області.Критичні об’єкти соціальної сфери – лікарні, метрополітен, рятувальні служби тощо – забезпечуються електроенергією в повному обсязі.
Для збалансування енергосистеми країни, очікується що тривалість відключень буде близько 2-х годин", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У Київській області та самій столиці внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання, тобто віялові відключення.
Серед об’єктів, що були обстріляні росіянами 10 жовтня, були енергетичні об’єкти ДТЕК Енерго – ремонтні роботи вже розпочато, постраждалих немає.
Влада закликала українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 в пікові години навантаження.
Економічна правда