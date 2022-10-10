Електрику в Києві та області відключать приблизно на дві години – ДТЕК

НЕК Укренерго прийняла рішення про тимчасове обмеження електропостачання частині промислових підприємств та побутових споживачів у Києві та області. Очікується що тривалість відключень буде близько 2-х годин.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

"Для збереження цілісності енергосистеми НЕК Укренерго прийняла рішення про тимчасове обмеження електропостачання частині промислових підприємств та побутових споживачів у Києві та області.Критичні об’єкти соціальної сфери – лікарні, метрополітен, рятувальні служби тощо – забезпечуються електроенергією в повному обсязі.

Для збалансування енергосистеми країни, очікується що тривалість відключень буде близько 2-х годин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У Київській області та самій столиці внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання, тобто віялові відключення.

Серед об’єктів, що були обстріляні росіянами 10 жовтня, були енергетичні об’єкти ДТЕК Енерго – ремонтні роботи вже розпочато, постраждалих немає.

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Влада закликала українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 в пікові години навантаження.

Економічна правда